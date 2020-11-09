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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 143.289 حالة و515 ضحية

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1.146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 143.289 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة مصاب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

وقد أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138.959 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1.146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 143.289 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة مصاب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

وقد أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138.959 حالة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:13 PM

إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 143.289 حالة و515 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1.146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 143.289 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة مصاب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

وقد أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138.959 حالة.

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