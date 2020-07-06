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الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية

تلقى المقدم طيار ركن، حسين يحيى شويل آل يحيى، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بالرياض، وتعيينه عضوًا بهيئة التدريس بالكلية.

"سبق" تهنئ المقدم "آل يحيى"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية
سبق

تلقى المقدم طيار ركن، حسين يحيى شويل آل يحيى، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بالرياض، وتعيينه عضوًا بهيئة التدريس بالكلية.

"سبق" تهنئ المقدم "آل يحيى"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:29 PM

الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى المقدم طيار ركن، حسين يحيى شويل آل يحيى، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بالرياض، وتعيينه عضوًا بهيئة التدريس بالكلية.

"سبق" تهنئ المقدم "آل يحيى"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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