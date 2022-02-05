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إصابة "أردوغان" وزوجته بفيروس كورونا

يواصلان عملهما من المنزل.. ويطلبان الدعاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وزوجته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع الرئيس التركي: "نحن نواصل ممارسة مهامنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

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إصابة "أردوغان" وزوجته بفيروس كورونا
سبق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وزوجته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع الرئيس التركي: "نحن نواصل ممارسة مهامنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:58 PM

إصابة "أردوغان" وزوجته بفيروس كورونا

يواصلان عملهما من المنزل.. ويطلبان الدعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وزوجته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع الرئيس التركي: "نحن نواصل ممارسة مهامنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

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