"أمانة الرياض": تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح

إنفوجرافيك: البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي ويسمح بالطاقة الكاملة

أكدت أمانة الرياض أن تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح، لافتة إلى أن البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي.

ونشرت الأمانة إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر عن المحدّث لقاعات الأفراح والمناسبات، مشيرة إلى إلغاء التباعد الجسدي والسماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة للقاعات، مع تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع دليل التطهير الصادر من وقاية، والسماح بخدمة الضيافة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحة مع التأكد من أن الحالة محصّن، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيداً.