النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"أمانة الرياض": تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح

إنفوجرافيك: البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي ويسمح بالطاقة الكاملة

أكدت أمانة الرياض أن تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح، لافتة إلى أن البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي.

ونشرت الأمانة إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر عن المحدّث لقاعات الأفراح والمناسبات، مشيرة إلى إلغاء التباعد الجسدي والسماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة للقاعات، مع تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع دليل التطهير الصادر من وقاية، والسماح بخدمة الضيافة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحة مع التأكد من أن الحالة محصّن، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح
سبق

أكدت أمانة الرياض أن تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح، لافتة إلى أن البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي.

ونشرت الأمانة إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر عن المحدّث لقاعات الأفراح والمناسبات، مشيرة إلى إلغاء التباعد الجسدي والسماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة للقاعات، مع تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع دليل التطهير الصادر من وقاية، والسماح بخدمة الضيافة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحة مع التأكد من أن الحالة محصّن، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيداً.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:58 AM

"أمانة الرياض": تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح

إنفوجرافيك: البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي ويسمح بالطاقة الكاملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,451

أكدت أمانة الرياض أن تعهد "الداعي" شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح، لافتة إلى أن البروتوكول المحدّث يلغي التباعد الجسدي.

ونشرت الأمانة إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر عن المحدّث لقاعات الأفراح والمناسبات، مشيرة إلى إلغاء التباعد الجسدي والسماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة للقاعات، مع تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع دليل التطهير الصادر من وقاية، والسماح بخدمة الضيافة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحة مع التأكد من أن الحالة محصّن، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيداً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة