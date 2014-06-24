بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

لمواجهة تزايدها في ظل الإقبال السياحي وتنامي أعداد الزوار

أزالت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" ضمن برامج الجولات الرقابية المكثفة بالمواقع السياحية، وعن طريق الفرع البلدي بالشفا، عددًا من البسطات العشوائية والمخالفة للاشتراطات الصحية والمشوهة للمظهر العام، والتي تتزايد ضمن نطاق المركز في ظل الإقبال السياحي وزيادة أعداد الزوار والسائحين.

وقال حساب الأمانة في "تويتر": إن فريق الفرع البلدي بالشفا يتابع ضمن جولاته امتثال الأنشطة الغذائية بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومدى التقيد بالاحترازات.