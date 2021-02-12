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جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار

بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

مجلس حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار
سبق

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:49 PM

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار

بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
573

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

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