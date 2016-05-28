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افتراضياً.. "المعلمي" يشارك في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن

جرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، الذي عقد أمس عبر الاتصال ‏المرئي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال، وسبل جعل الوقاية أكثر فعالية، وذلك بمشاركة مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف اللواء عبدالله بن دخيل الحبابي، والدكتورة هناء عمر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحالف منصور المنصور.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتراضياً.. "المعلمي" يشارك في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، الذي عقد أمس عبر الاتصال ‏المرئي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال، وسبل جعل الوقاية أكثر فعالية، وذلك بمشاركة مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف اللواء عبدالله بن دخيل الحبابي، والدكتورة هناء عمر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحالف منصور المنصور.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:33 AM

افتراضياً.. "المعلمي" يشارك في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن

جرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اللقاء رفيع المستوى لأعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، الذي عقد أمس عبر الاتصال ‏المرئي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة لتعزيز حماية الأطفال، وسبل جعل الوقاية أكثر فعالية، وذلك بمشاركة مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف اللواء عبدالله بن دخيل الحبابي، والدكتورة هناء عمر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحالف منصور المنصور.

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