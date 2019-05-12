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بريطانيا.. أكثر من 600 وفاة جديدة جراء كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد 226463 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 وفاة و3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ627 حالة وفاة جديدة، وبلغت 32692 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة، 3403 إصابات بكورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد إلى 226463.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا.. أكثر من 600 وفاة جديدة جراء كورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 وفاة و3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ627 حالة وفاة جديدة، وبلغت 32692 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة، 3403 إصابات بكورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد إلى 226463.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:25 PM

بريطانيا.. أكثر من 600 وفاة جديدة جراء كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد 226463 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 وفاة و3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ627 حالة وفاة جديدة، وبلغت 32692 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة، 3403 إصابات بكورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد إلى 226463.

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