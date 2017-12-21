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‫أمر ملكي بترقية ٢٠٠ عضو على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (٢٠٠) عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، في ظل قيادتنا الرشيدة.

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‫أمر ملكي بترقية ٢٠٠ عضو على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (٢٠٠) عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، في ظل قيادتنا الرشيدة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:27 AM

‫أمر ملكي بترقية ٢٠٠ عضو على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,087

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (٢٠٠) عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، في ظل قيادتنا الرشيدة.

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