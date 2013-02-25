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الباطن يواصل استعداداته لمواجهة الوحدة تحت إشراف مساعد المدرب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس؛ تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم بعد غد السبت لحساب منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كثّف جورج فيليب مساعد المدرب الذي يشرف على الفريق عوضًا عن البرتغالي جاريدو المصاب بفيروس كورونا، التدريبات التي بدأت بتمارين لياقية متنوعة طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، طبق خلالها مساعد المدير الفني العديد من الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الوحدة المقبلة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وكان الباطن قد تعادل في المباراة الماضية مع القادسية 2-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري، على الرغم من افتقاد الفريق لعدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19».

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يواصل استعداداته لمواجهة الوحدة تحت إشراف مساعد المدرب
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس؛ تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم بعد غد السبت لحساب منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كثّف جورج فيليب مساعد المدرب الذي يشرف على الفريق عوضًا عن البرتغالي جاريدو المصاب بفيروس كورونا، التدريبات التي بدأت بتمارين لياقية متنوعة طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، طبق خلالها مساعد المدير الفني العديد من الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الوحدة المقبلة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وكان الباطن قد تعادل في المباراة الماضية مع القادسية 2-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري، على الرغم من افتقاد الفريق لعدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19».

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:40 PM

الباطن يواصل استعداداته لمواجهة الوحدة تحت إشراف مساعد المدرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس؛ تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم بعد غد السبت لحساب منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كثّف جورج فيليب مساعد المدرب الذي يشرف على الفريق عوضًا عن البرتغالي جاريدو المصاب بفيروس كورونا، التدريبات التي بدأت بتمارين لياقية متنوعة طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، طبق خلالها مساعد المدير الفني العديد من الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الوحدة المقبلة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وكان الباطن قد تعادل في المباراة الماضية مع القادسية 2-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري، على الرغم من افتقاد الفريق لعدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19».

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