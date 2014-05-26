"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:19 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.