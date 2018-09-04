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احتجاجات البصرة .. مقتل 12 متظاهرًا وحرق مبنى حكومي

إلقاء قنابل بنزين على المبنى.. وقطع الطريق المؤدي إليه

ارتفعت حصيلة الضحايا في الاشتباكات التي جرت اليوم (الثلاثاء) بين محتجين غاضبين وقوات الأمن العراقية في مدينة البصرة إلى 12 قتيلاً و19 جريحًا، بعد أن أشارت إحصائية سابقة إلى سقوط قتيلين و11 جريحًا.

وكان محتجون عراقيون قد اقتحموا أحد المباني الحكومية وأضرموا فيه النار، خلال صدامات مع قوات الأمن في محافظة البصرة النفطية لليوم الثاني بعد وفاة محتج متأثرًا بجروح أُصيب بها في اشتباكات خلال مظاهرات أمس (الاثنين).

وبحسب "يورونيوز"، ألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية، وحاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادًا على المحتج المتوفى ياسر مكي.

وعمت المظاهرات مدنًا في جنوب العراق، بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وبسبب عدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة فضلاً عن استشراء الفساد.

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احتجاجات البصرة .. مقتل 12 متظاهرًا وحرق مبنى حكومي
سبق

ارتفعت حصيلة الضحايا في الاشتباكات التي جرت اليوم (الثلاثاء) بين محتجين غاضبين وقوات الأمن العراقية في مدينة البصرة إلى 12 قتيلاً و19 جريحًا، بعد أن أشارت إحصائية سابقة إلى سقوط قتيلين و11 جريحًا.

وكان محتجون عراقيون قد اقتحموا أحد المباني الحكومية وأضرموا فيه النار، خلال صدامات مع قوات الأمن في محافظة البصرة النفطية لليوم الثاني بعد وفاة محتج متأثرًا بجروح أُصيب بها في اشتباكات خلال مظاهرات أمس (الاثنين).

وبحسب "يورونيوز"، ألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية، وحاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادًا على المحتج المتوفى ياسر مكي.

وعمت المظاهرات مدنًا في جنوب العراق، بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وبسبب عدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة فضلاً عن استشراء الفساد.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:37 PM

احتجاجات البصرة .. مقتل 12 متظاهرًا وحرق مبنى حكومي

إلقاء قنابل بنزين على المبنى.. وقطع الطريق المؤدي إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الضحايا في الاشتباكات التي جرت اليوم (الثلاثاء) بين محتجين غاضبين وقوات الأمن العراقية في مدينة البصرة إلى 12 قتيلاً و19 جريحًا، بعد أن أشارت إحصائية سابقة إلى سقوط قتيلين و11 جريحًا.

وكان محتجون عراقيون قد اقتحموا أحد المباني الحكومية وأضرموا فيه النار، خلال صدامات مع قوات الأمن في محافظة البصرة النفطية لليوم الثاني بعد وفاة محتج متأثرًا بجروح أُصيب بها في اشتباكات خلال مظاهرات أمس (الاثنين).

وبحسب "يورونيوز"، ألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية، وحاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادًا على المحتج المتوفى ياسر مكي.

وعمت المظاهرات مدنًا في جنوب العراق، بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة وبسبب عدم توافر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة فضلاً عن استشراء الفساد.

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