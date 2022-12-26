النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الذرحاني".. فر من الحوثيين ليؤمّن حياة كريمة لأسرته فقتلته قذيفتهم بصامطة

مواطن يمني هرب من الجرائم والتضييق.. فناله مقذوف حوثي غادرٌ في جازان

‬ اضطر المواطن اليمني حسين الذرحاني إلى الفرار من موطنه، يافع اليمنية؛ حتى يؤمّن لأسرته حياة كريمة بعد أن ضيّقت عليهم مليشيا الحوثي سبل العيش، والعمل داخل الأراضي اليمنية، ولم يَدُر بخلَده أنه سيكون ضحية دموية المليشيا الإرهابية حتى وهو خارج حدود وطنه.

وكان الذرحاني، الذي يعمل بصناعية محافظة صامطة جنوب المملكة، قد قدم إلى السعودية بحثًا عن العمل؛ ليؤمّن العيش لأسرته التي تركها خلفه ولا يعلم مصيرها جراء اعتداءات الحوثي عليها؛ ولكن الموت كان مصيره مساء أمس؛ جراء مقذوف حوثي استهدف المدنيين الآمنين.

وكانت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت تسجيل حالتيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف، أطلقته المليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع؛ يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني؛ مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الذرحاني".. فر من الحوثيين ليؤمّن حياة كريمة لأسرته فقتلته قذيفتهم بصامطة
سبق

‬ اضطر المواطن اليمني حسين الذرحاني إلى الفرار من موطنه، يافع اليمنية؛ حتى يؤمّن لأسرته حياة كريمة بعد أن ضيّقت عليهم مليشيا الحوثي سبل العيش، والعمل داخل الأراضي اليمنية، ولم يَدُر بخلَده أنه سيكون ضحية دموية المليشيا الإرهابية حتى وهو خارج حدود وطنه.

وكان الذرحاني، الذي يعمل بصناعية محافظة صامطة جنوب المملكة، قد قدم إلى السعودية بحثًا عن العمل؛ ليؤمّن العيش لأسرته التي تركها خلفه ولا يعلم مصيرها جراء اعتداءات الحوثي عليها؛ ولكن الموت كان مصيره مساء أمس؛ جراء مقذوف حوثي استهدف المدنيين الآمنين.

وكانت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت تسجيل حالتيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف، أطلقته المليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع؛ يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني؛ مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:52 PM

"الذرحاني".. فر من الحوثيين ليؤمّن حياة كريمة لأسرته فقتلته قذيفتهم بصامطة

مواطن يمني هرب من الجرائم والتضييق.. فناله مقذوف حوثي غادرٌ في جازان

A A A
فهد كاملي - جازان
26
30,033

‬ اضطر المواطن اليمني حسين الذرحاني إلى الفرار من موطنه، يافع اليمنية؛ حتى يؤمّن لأسرته حياة كريمة بعد أن ضيّقت عليهم مليشيا الحوثي سبل العيش، والعمل داخل الأراضي اليمنية، ولم يَدُر بخلَده أنه سيكون ضحية دموية المليشيا الإرهابية حتى وهو خارج حدود وطنه.

وكان الذرحاني، الذي يعمل بصناعية محافظة صامطة جنوب المملكة، قد قدم إلى السعودية بحثًا عن العمل؛ ليؤمّن العيش لأسرته التي تركها خلفه ولا يعلم مصيرها جراء اعتداءات الحوثي عليها؛ ولكن الموت كان مصيره مساء أمس؛ جراء مقذوف حوثي استهدف المدنيين الآمنين.

وكانت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت تسجيل حالتيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف، أطلقته المليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع؛ يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني؛ مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة