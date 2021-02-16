النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

"الريس" مديرًا لوحدة المراسم بمكتب وزير الشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف وليد بن سليمان الريس مديرًا لوحدة المراسم بمكتب الوزير.

ويعد "الريس" من الكفاءات الشابة بوزارة الشؤون الإسلامية، ويتميز بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص بالعمل وحب الوطن.

وإدارة صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الريس" مديرًا لوحدة المراسم بمكتب وزير الشؤون الإسلامية
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف وليد بن سليمان الريس مديرًا لوحدة المراسم بمكتب الوزير.

ويعد "الريس" من الكفاءات الشابة بوزارة الشؤون الإسلامية، ويتميز بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص بالعمل وحب الوطن.

وإدارة صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:09 AM

"الريس" مديرًا لوحدة المراسم بمكتب وزير الشؤون الإسلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
243

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف وليد بن سليمان الريس مديرًا لوحدة المراسم بمكتب الوزير.

ويعد "الريس" من الكفاءات الشابة بوزارة الشؤون الإسلامية، ويتميز بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص بالعمل وحب الوطن.

وإدارة صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,114
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,821
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,493

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة