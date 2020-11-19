"زين السعودية" تفوز بثلاث جوائز في قمة قادة قطاع الاتصالات

لتفوّقها في دعم مسيرة التحوّل الرقمي وتسجيلها إنجازات عالمية

أعلنت شركة "زين السعودية" عن فوزها بثلاث جوائز خلال الدورة الرابعة عشرة لقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات، التي عُقدت في دبي بحضور قادة القطاع من المنطقة والعالم. ونالت "زين السعودية" الجوائز عن فئات: "أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)‫"، و"أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وتأتي هذه الجوائز لتمثّل اعترافاً دولياً جديداً بمستوى الإنجازات النوعية التي حققتها "زين السعودية"، في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وتسجيلها نتائج رائدة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لــ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أنّ "أهمية هذه الجوائز تكمن في كونها تعكس مستوى التقدّم الهائل الذي حققته الشركة خلال عام"، مضيفًا أنه من خلال العام الماضي نالت "زين السعودية" جائزة عن فئة "أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس"، وهاهي اليوم تُتوج بثلاث جوائز من الجهة نفسها".

وفي استعراضٍ لأهم الخصائص التي أهّلت "زين السعودية" للفوز بالجوائز الثلاث من Telecom review، تميّزت الشركة على مستوى فئة "البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس"، بنشرها شبكة الجيل الخامس في جميع المناطق الإدارية في المملكة لتصل إلى 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج؛ ما يعزز من قدرات هذه المناطق والمدن على الاندماج في منظومة التحوّل الرقمي للمملكة والارتقاء بجودة حياة أبنائها.