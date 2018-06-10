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تقني نجران: الأحد المقبل بداية التسجيل للبكالوريوس المسائي للعام القادم

وفق عدد من الشروط المحددة وعبر بوابة القبول الموحد وفي عدة تخصصات

أعلن فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، بدء القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي في الكلية التقنية للبنين بنجران، الأحد المقبل، للعام التدريبي القادم إلكترونيًّا لمدة 10أيام.

وأوضح الفرع أن التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس للعام التدريبي 1442هـ، هي: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة قوى وآلات كهربائية، وهندسة برمجيات الحاسب.

وأشار إلى أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة المسائية للبنين لحاملي المؤهلات التالية: دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، ودبلوم كلية الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، ودبلوم الكلية التقنية درجة جامعية متوسطة في العلوم، ودبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم تخصصات صحية، ودبلوم كلية خدمة المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية، ودبلوم تقني من خارج المملكة، ودبلوم كليات التميز.

وحدد "تقني نجران" عددًا من الشروط للقبول؛ ومنها ألا يكون المتقدم خريجًا من ذات البرنامج المتقدم عليه، أو مستمرًا به عند التقديم، وألا يترشح إلى أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

وأكد أن البرنامج التدريبي سيمتد لعامين ونصف العام، سيتحصل في نهايته الخريجين على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة التقنية وبكالوريوس التقنية الإدارية.

وأشار إلى أن فرصة التقدم للبرنامج متاحة للموظفين وغير الموظفين حسب آلية القبول؛ مؤكدًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقني نجران: الأحد المقبل بداية التسجيل للبكالوريوس المسائي للعام القادم
سبق

أعلن فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، بدء القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي في الكلية التقنية للبنين بنجران، الأحد المقبل، للعام التدريبي القادم إلكترونيًّا لمدة 10أيام.

وأوضح الفرع أن التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس للعام التدريبي 1442هـ، هي: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة قوى وآلات كهربائية، وهندسة برمجيات الحاسب.

وأشار إلى أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة المسائية للبنين لحاملي المؤهلات التالية: دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، ودبلوم كلية الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، ودبلوم الكلية التقنية درجة جامعية متوسطة في العلوم، ودبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم تخصصات صحية، ودبلوم كلية خدمة المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية، ودبلوم تقني من خارج المملكة، ودبلوم كليات التميز.

وحدد "تقني نجران" عددًا من الشروط للقبول؛ ومنها ألا يكون المتقدم خريجًا من ذات البرنامج المتقدم عليه، أو مستمرًا به عند التقديم، وألا يترشح إلى أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

وأكد أن البرنامج التدريبي سيمتد لعامين ونصف العام، سيتحصل في نهايته الخريجين على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة التقنية وبكالوريوس التقنية الإدارية.

وأشار إلى أن فرصة التقدم للبرنامج متاحة للموظفين وغير الموظفين حسب آلية القبول؛ مؤكدًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:32 PM

تقني نجران: الأحد المقبل بداية التسجيل للبكالوريوس المسائي للعام القادم

وفق عدد من الشروط المحددة وعبر بوابة القبول الموحد وفي عدة تخصصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلن فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، بدء القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي في الكلية التقنية للبنين بنجران، الأحد المقبل، للعام التدريبي القادم إلكترونيًّا لمدة 10أيام.

وأوضح الفرع أن التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس للعام التدريبي 1442هـ، هي: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة قوى وآلات كهربائية، وهندسة برمجيات الحاسب.

وأشار إلى أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة المسائية للبنين لحاملي المؤهلات التالية: دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، ودبلوم كلية الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، ودبلوم الكلية التقنية درجة جامعية متوسطة في العلوم، ودبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم تخصصات صحية، ودبلوم كلية خدمة المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية، ودبلوم تقني من خارج المملكة، ودبلوم كليات التميز.

وحدد "تقني نجران" عددًا من الشروط للقبول؛ ومنها ألا يكون المتقدم خريجًا من ذات البرنامج المتقدم عليه، أو مستمرًا به عند التقديم، وألا يترشح إلى أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

وأكد أن البرنامج التدريبي سيمتد لعامين ونصف العام، سيتحصل في نهايته الخريجين على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة التقنية وبكالوريوس التقنية الإدارية.

وأشار إلى أن فرصة التقدم للبرنامج متاحة للموظفين وغير الموظفين حسب آلية القبول؛ مؤكدًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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