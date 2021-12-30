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النماص تدشن مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية

تهدف إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة

دشن محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية بالمحافظة.

جاء ذلك بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية الزراعية، ومدرسة الملك عبد العزيز الثانوية بالنماص.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة؛ تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله؛ حيث نُفّذت الفعالية من قبل جهات الشراكة الحكومية والأهلية، بحضور أكثر من 50 متطوعًا.

من جانب آخر أطلقت جمعية "أجيالنا" التطوعية دورة سفراء التطوع التي تستهدف 100 طالب؛ لتعليمهم أساسيات العمل التطوعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "وثّق تطوعك" التي تهدف لتسجيل الموظفين الحكوميين في منصة العمل التطوعي.

وجرى توثيق اسم محافظ النماص في المنصة عن طريق الجمعية.

كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وثانوية الملك عبد العزيز بالنماص؛ لتقديم كل ما يخدم المحافظة مكانًا وإنسانًا.

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النماص تدشن مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية
سبق

دشن محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية بالمحافظة.

جاء ذلك بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية الزراعية، ومدرسة الملك عبد العزيز الثانوية بالنماص.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة؛ تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله؛ حيث نُفّذت الفعالية من قبل جهات الشراكة الحكومية والأهلية، بحضور أكثر من 50 متطوعًا.

من جانب آخر أطلقت جمعية "أجيالنا" التطوعية دورة سفراء التطوع التي تستهدف 100 طالب؛ لتعليمهم أساسيات العمل التطوعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "وثّق تطوعك" التي تهدف لتسجيل الموظفين الحكوميين في منصة العمل التطوعي.

وجرى توثيق اسم محافظ النماص في المنصة عن طريق الجمعية.

كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وثانوية الملك عبد العزيز بالنماص؛ لتقديم كل ما يخدم المحافظة مكانًا وإنسانًا.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:07 PM

النماص تدشن مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية

تهدف إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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دشن محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، مبادرة جمعية "أجيالنا" التطوعية بالمحافظة.

جاء ذلك بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية الزراعية، ومدرسة الملك عبد العزيز الثانوية بالنماص.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 200 شتلة بالمحافظة؛ تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله؛ حيث نُفّذت الفعالية من قبل جهات الشراكة الحكومية والأهلية، بحضور أكثر من 50 متطوعًا.

من جانب آخر أطلقت جمعية "أجيالنا" التطوعية دورة سفراء التطوع التي تستهدف 100 طالب؛ لتعليمهم أساسيات العمل التطوعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "وثّق تطوعك" التي تهدف لتسجيل الموظفين الحكوميين في منصة العمل التطوعي.

وجرى توثيق اسم محافظ النماص في المنصة عن طريق الجمعية.

كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وثانوية الملك عبد العزيز بالنماص؛ لتقديم كل ما يخدم المحافظة مكانًا وإنسانًا.

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