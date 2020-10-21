البرازيل تسجّل 23227 إصابة جديدة بكورونا و661 وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 23227 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و661 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وسجّلت البرازيل قرابة 5.3 مليون إصابة إجمالاً بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بالفيروس، إلى 154837 حالة، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.