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"أبشر" توضّح كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بذويه دون علمه

كشفت المنصة عن الخطوات التي يجب اتخاذها لإرسال الطلب للجوازات

أوضحت منصة "أبشر" الإلكترونية كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بأحد ذويه دون أن يعلم، وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه في تلك الحالة.

وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أنه يلزم الدخول للحساب بمنصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم اختيار الرسائل والطلبات، وبعدها اختيار خانة المديرية العامة للجوازات، وبعدها إرسال الطلب.

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"أبشر" توضّح كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بذويه دون علمه
سبق

أوضحت منصة "أبشر" الإلكترونية كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بأحد ذويه دون أن يعلم، وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه في تلك الحالة.

وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أنه يلزم الدخول للحساب بمنصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم اختيار الرسائل والطلبات، وبعدها اختيار خانة المديرية العامة للجوازات، وبعدها إرسال الطلب.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:42 AM

"أبشر" توضّح كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بذويه دون علمه

كشفت المنصة عن الخطوات التي يجب اتخاذها لإرسال الطلب للجوازات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
189

أوضحت منصة "أبشر" الإلكترونية كيفية التصرف لمن انتهت تأشيرة الزيارة الخاصة بأحد ذويه دون أن يعلم، وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه في تلك الحالة.

وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أنه يلزم الدخول للحساب بمنصة أبشر أفراد، ثم اختيار خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم اختيار الرسائل والطلبات، وبعدها اختيار خانة المديرية العامة للجوازات، وبعدها إرسال الطلب.

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