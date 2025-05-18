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المجمع الصحي بينبع يواصل حملاته التوعوية بالأسواق والمحلات التجارية وإسكان العمالة

بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة انتشار فيروس كورونا

يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع، حملاته التوعوية الميدانية بالأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومقر إسكان العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وحثهم على عدم لمس الوجه، وضرورة التزام التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.

وقامت الحملة بتنظيم أعداد دخول الباعة والمتسوقين بما يناسب المساحات الداخلية للمحلات التجارية؛ للحد من الازدحام خلال التسوق.. وتم توزيع المنشورات التوعوية ووضع نقاط الفرز والتعقيم بكل المداخل، وقياس درجة حرارة كل متسوق؛ وذلك للمحافظة على الصحة العامة لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجمع الصحي بينبع يواصل حملاته التوعوية بالأسواق والمحلات التجارية وإسكان العمالة
سبق

يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع، حملاته التوعوية الميدانية بالأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومقر إسكان العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وحثهم على عدم لمس الوجه، وضرورة التزام التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.

وقامت الحملة بتنظيم أعداد دخول الباعة والمتسوقين بما يناسب المساحات الداخلية للمحلات التجارية؛ للحد من الازدحام خلال التسوق.. وتم توزيع المنشورات التوعوية ووضع نقاط الفرز والتعقيم بكل المداخل، وقياس درجة حرارة كل متسوق؛ وذلك للمحافظة على الصحة العامة لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:03 AM

المجمع الصحي بينبع يواصل حملاته التوعوية بالأسواق والمحلات التجارية وإسكان العمالة

بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع، حملاته التوعوية الميدانية بالأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومقر إسكان العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وشملت الحملة توعية العمالة بأهمية النظافة الشخصية، وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وحثهم على عدم لمس الوجه، وضرورة التزام التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.

وقامت الحملة بتنظيم أعداد دخول الباعة والمتسوقين بما يناسب المساحات الداخلية للمحلات التجارية؛ للحد من الازدحام خلال التسوق.. وتم توزيع المنشورات التوعوية ووضع نقاط الفرز والتعقيم بكل المداخل، وقياس درجة حرارة كل متسوق؛ وذلك للمحافظة على الصحة العامة لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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