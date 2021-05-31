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"الإعلام المرئي والمسموع" بمكة توجّه بتسهيل طلبات التصاريح الإعلامية

لتجويد المخرجات التي تمثل البقعة المقدسة

وجه مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة حمزة الغبيشي، بتخصيص ضابط اتصال من الهيئة لتسهيل كافة الطلبات التي تسهل التصاريح الإعلامية لقطاع الإعلام والتسويق والعلاقات العامة والمستثمرين فيه من منسوبي الغرفة التجارية بمكة المكرمة، لتجويد المخرجات الإعلامية التي تمثل أطهر بقعة مقدسة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ظهر اليوم، مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة مكوناً من رئيس اللجنة علي بن غرسان، وأعضاء اللجنة علي الإقبالي ومحمد سعد العياني وعبدالله العوفي؛ حيث جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المقبل بين قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة والهيئة ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين والمهتمين في هذا القطاع.

وقدم رئيس لجنة العلاقات والإعلام والتسويق بغرفة مكة علي بن غرسان، شرحاً مفصلاً عن اللجنة وأهدافها وخططها المستقبلية في خدمة قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة حيث استمع مسؤولو الهيئة بحضور مديرها العام حمزة الغبيشي، وبمشاركة مسؤول التراخيص عبدالعزيز القناوي، لكافة التحديات فيما طرحت الهيئة الفرص الواعدة للاستثمار في قطاع الإعلام بين يدي أعضاء اللجنة مع شرح مفصل عن الأدلة الحديثة المنظمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

وقدمت اللجنة دعوة رسمية لمدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة لعقد لقاء مفتوح تحتضنه الغرفة التجارية بمكة المكرمة بحضور المهتمين والمستثمرين في القطاع بمكة المكرمة خلال الأسابيع المقبلة.

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"الإعلام المرئي والمسموع" بمكة توجّه بتسهيل طلبات التصاريح الإعلامية
سبق

وجه مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة حمزة الغبيشي، بتخصيص ضابط اتصال من الهيئة لتسهيل كافة الطلبات التي تسهل التصاريح الإعلامية لقطاع الإعلام والتسويق والعلاقات العامة والمستثمرين فيه من منسوبي الغرفة التجارية بمكة المكرمة، لتجويد المخرجات الإعلامية التي تمثل أطهر بقعة مقدسة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ظهر اليوم، مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة مكوناً من رئيس اللجنة علي بن غرسان، وأعضاء اللجنة علي الإقبالي ومحمد سعد العياني وعبدالله العوفي؛ حيث جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المقبل بين قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة والهيئة ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين والمهتمين في هذا القطاع.

وقدم رئيس لجنة العلاقات والإعلام والتسويق بغرفة مكة علي بن غرسان، شرحاً مفصلاً عن اللجنة وأهدافها وخططها المستقبلية في خدمة قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة حيث استمع مسؤولو الهيئة بحضور مديرها العام حمزة الغبيشي، وبمشاركة مسؤول التراخيص عبدالعزيز القناوي، لكافة التحديات فيما طرحت الهيئة الفرص الواعدة للاستثمار في قطاع الإعلام بين يدي أعضاء اللجنة مع شرح مفصل عن الأدلة الحديثة المنظمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

وقدمت اللجنة دعوة رسمية لمدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة لعقد لقاء مفتوح تحتضنه الغرفة التجارية بمكة المكرمة بحضور المهتمين والمستثمرين في القطاع بمكة المكرمة خلال الأسابيع المقبلة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:58 PM

"الإعلام المرئي والمسموع" بمكة توجّه بتسهيل طلبات التصاريح الإعلامية

لتجويد المخرجات التي تمثل البقعة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجه مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة حمزة الغبيشي، بتخصيص ضابط اتصال من الهيئة لتسهيل كافة الطلبات التي تسهل التصاريح الإعلامية لقطاع الإعلام والتسويق والعلاقات العامة والمستثمرين فيه من منسوبي الغرفة التجارية بمكة المكرمة، لتجويد المخرجات الإعلامية التي تمثل أطهر بقعة مقدسة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ظهر اليوم، مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة مكوناً من رئيس اللجنة علي بن غرسان، وأعضاء اللجنة علي الإقبالي ومحمد سعد العياني وعبدالله العوفي؛ حيث جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المقبل بين قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة والهيئة ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين والمهتمين في هذا القطاع.

وقدم رئيس لجنة العلاقات والإعلام والتسويق بغرفة مكة علي بن غرسان، شرحاً مفصلاً عن اللجنة وأهدافها وخططها المستقبلية في خدمة قطاع الإعلام والتسويق في مكة المكرمة حيث استمع مسؤولو الهيئة بحضور مديرها العام حمزة الغبيشي، وبمشاركة مسؤول التراخيص عبدالعزيز القناوي، لكافة التحديات فيما طرحت الهيئة الفرص الواعدة للاستثمار في قطاع الإعلام بين يدي أعضاء اللجنة مع شرح مفصل عن الأدلة الحديثة المنظمة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

وقدمت اللجنة دعوة رسمية لمدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة لعقد لقاء مفتوح تحتضنه الغرفة التجارية بمكة المكرمة بحضور المهتمين والمستثمرين في القطاع بمكة المكرمة خلال الأسابيع المقبلة.

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