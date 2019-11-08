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الرياض .. القبض على 4 أشخاص سرقوا سيارات ومنازل وصرفوا المسروقات على مخالفين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على أربعة مواطنين؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاصٍ مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم أربع جرائم؛ حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. القبض على 4 أشخاص سرقوا سيارات ومنازل وصرفوا المسروقات على مخالفين
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على أربعة مواطنين؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاصٍ مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم أربع جرائم؛ حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:13 PM

الرياض .. القبض على 4 أشخاص سرقوا سيارات ومنازل وصرفوا المسروقات على مخالفين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,018

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على أربعة مواطنين؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاصٍ مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم أربع جرائم؛ حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

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