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كيف تحتال على "أبل" وتجمع 900 ألف دولار؟.. فَعَلها طالبان

انكشف أمرهما أخيرًا وقد يواجهان عقوبة السجن والغرامة المالية

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن طالبيْن من جامعة أوريغون الأمريكية يواجهان السجن، بعد اتهامهما بخداع شركة "أبل" الأمريكية بهواتف آيفون مزورة.

وأوضح المصدر أن الطالبين "يانغيان زو" و"كون جيانغ"، أرسلا ما مجموعه 1500 هاتف آيفون مزيف إلى أبل؛ حيث كانا يزعمان في كل مرة أن بها عيوبًا؛ من أجل استبدالها بأجهزة حقيقية؛ مضيفًا: "الطالبان ربحا من العملية أكثر من 895 ألف دولار"؛ وفق "سكاي نيوز".

وذكرت الصحيفة أن "يانغيان زو"، يمكن أن يقضي 5 سنوات خلف القبضان ودفع 10 آلاف دولار، في حال كانت التهمة صحيحة.

وأشارت إلى أن الطالب الثاني يواجه عقوبة حبس تصل إلى 30 عامًا وغرامات قيمتها ميلونيْ دولار؛ في حال ثبتت إدانته بتهمة الاتجار في السلع المزورة والاحتيال والنصب.

وبدأ التحقيق في الحادث مع الطالبين، اللذين يتحدران من الصين، قبل عامين، قبل أن يتم توجيه التهمة لهما في مارس 2018.

وكان الطالبان يستخدمان هواتف ووثائق ضمان مزورة؛ من أجل الاحتيال على الشركة الأمريكية، التي كانت في بعض الأحيان ترفض عددًا من طلبات الاستبدال بعدما شككت في نواياهما.

وبعد توصلهما للهواتف الحقيقية، يقوم الصينيان بإعادة بيعها للعموم بأثمنة منخفضة عن تلك الموجودة في الأسواق.

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كيف تحتال على "أبل" وتجمع 900 ألف دولار؟.. فَعَلها طالبان
سبق

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن طالبيْن من جامعة أوريغون الأمريكية يواجهان السجن، بعد اتهامهما بخداع شركة "أبل" الأمريكية بهواتف آيفون مزورة.

وأوضح المصدر أن الطالبين "يانغيان زو" و"كون جيانغ"، أرسلا ما مجموعه 1500 هاتف آيفون مزيف إلى أبل؛ حيث كانا يزعمان في كل مرة أن بها عيوبًا؛ من أجل استبدالها بأجهزة حقيقية؛ مضيفًا: "الطالبان ربحا من العملية أكثر من 895 ألف دولار"؛ وفق "سكاي نيوز".

وذكرت الصحيفة أن "يانغيان زو"، يمكن أن يقضي 5 سنوات خلف القبضان ودفع 10 آلاف دولار، في حال كانت التهمة صحيحة.

وأشارت إلى أن الطالب الثاني يواجه عقوبة حبس تصل إلى 30 عامًا وغرامات قيمتها ميلونيْ دولار؛ في حال ثبتت إدانته بتهمة الاتجار في السلع المزورة والاحتيال والنصب.

وبدأ التحقيق في الحادث مع الطالبين، اللذين يتحدران من الصين، قبل عامين، قبل أن يتم توجيه التهمة لهما في مارس 2018.

وكان الطالبان يستخدمان هواتف ووثائق ضمان مزورة؛ من أجل الاحتيال على الشركة الأمريكية، التي كانت في بعض الأحيان ترفض عددًا من طلبات الاستبدال بعدما شككت في نواياهما.

وبعد توصلهما للهواتف الحقيقية، يقوم الصينيان بإعادة بيعها للعموم بأثمنة منخفضة عن تلك الموجودة في الأسواق.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:49 AM

كيف تحتال على "أبل" وتجمع 900 ألف دولار؟.. فَعَلها طالبان

انكشف أمرهما أخيرًا وقد يواجهان عقوبة السجن والغرامة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن طالبيْن من جامعة أوريغون الأمريكية يواجهان السجن، بعد اتهامهما بخداع شركة "أبل" الأمريكية بهواتف آيفون مزورة.

وأوضح المصدر أن الطالبين "يانغيان زو" و"كون جيانغ"، أرسلا ما مجموعه 1500 هاتف آيفون مزيف إلى أبل؛ حيث كانا يزعمان في كل مرة أن بها عيوبًا؛ من أجل استبدالها بأجهزة حقيقية؛ مضيفًا: "الطالبان ربحا من العملية أكثر من 895 ألف دولار"؛ وفق "سكاي نيوز".

وذكرت الصحيفة أن "يانغيان زو"، يمكن أن يقضي 5 سنوات خلف القبضان ودفع 10 آلاف دولار، في حال كانت التهمة صحيحة.

وأشارت إلى أن الطالب الثاني يواجه عقوبة حبس تصل إلى 30 عامًا وغرامات قيمتها ميلونيْ دولار؛ في حال ثبتت إدانته بتهمة الاتجار في السلع المزورة والاحتيال والنصب.

وبدأ التحقيق في الحادث مع الطالبين، اللذين يتحدران من الصين، قبل عامين، قبل أن يتم توجيه التهمة لهما في مارس 2018.

وكان الطالبان يستخدمان هواتف ووثائق ضمان مزورة؛ من أجل الاحتيال على الشركة الأمريكية، التي كانت في بعض الأحيان ترفض عددًا من طلبات الاستبدال بعدما شككت في نواياهما.

وبعد توصلهما للهواتف الحقيقية، يقوم الصينيان بإعادة بيعها للعموم بأثمنة منخفضة عن تلك الموجودة في الأسواق.

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