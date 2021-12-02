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وزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير الثقافة يزوران جناح المملكة بـ"معرض إكسبو 2020 دبي"

تفقد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم عضو اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، سير العمل في جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك خلال زيارة للجناح مساء اليوم.

وكان في استقبالهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة، وعدد من مسؤولي الجناح.

وتضمنت الزيارة جولة على أقسام الجناح المتعددة، واللقاء بفرق العمل والمتطوعين، والاطلاع على الأدوار التي يؤدونها لخدمة زائري الجناح، وضمان تقديم المحتوى المعرفي للركائز الأربع التي يستند عليها الجناح؛ والمتمثلة في: الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي، والفرص الاستثمارية في المملكة.

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وزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير الثقافة يزوران جناح المملكة بـ"معرض إكسبو 2020 دبي"
سبق

تفقد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم عضو اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، سير العمل في جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك خلال زيارة للجناح مساء اليوم.

وكان في استقبالهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة، وعدد من مسؤولي الجناح.

وتضمنت الزيارة جولة على أقسام الجناح المتعددة، واللقاء بفرق العمل والمتطوعين، والاطلاع على الأدوار التي يؤدونها لخدمة زائري الجناح، وضمان تقديم المحتوى المعرفي للركائز الأربع التي يستند عليها الجناح؛ والمتمثلة في: الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي، والفرص الاستثمارية في المملكة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:36 PM

وزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير الثقافة يزوران جناح المملكة بـ"معرض إكسبو 2020 دبي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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تفقد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم عضو اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، سير العمل في جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك خلال زيارة للجناح مساء اليوم.

وكان في استقبالهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة، وعدد من مسؤولي الجناح.

وتضمنت الزيارة جولة على أقسام الجناح المتعددة، واللقاء بفرق العمل والمتطوعين، والاطلاع على الأدوار التي يؤدونها لخدمة زائري الجناح، وضمان تقديم المحتوى المعرفي للركائز الأربع التي يستند عليها الجناح؛ والمتمثلة في: الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي، والفرص الاستثمارية في المملكة.

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