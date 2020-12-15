استطلاع حديث: 46‎%‎ من السعوديين أكدوا سفرهم للخارج في عام 2021

وفق مؤشرات إيجابية

كشفت ريد ترافيل إكزيبشنز، وهي المسؤولة عن سوق السفر العربي بدبي نتائج دراسة استقصائية حديثة أجرتها بالتعاون شركة يوجوف عن أن سكان السعودية هم الأكثر عزماً للقيام برحلات سفر دولية للسياحة إلى الخارج خلال عام 2021، وصدرت نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 تحت عنوان: "خطط العطلات العالمية"، وجرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، وتطرق إلى سؤال المشاركين عما إذا كانوا يخططون للقيام برحلات سفر دولية خلال عام 2021.

وقد أكد 46% من السعوديين نيتهم القيام برحلات دولية خارج المملكة في عام 2021.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021: "لقد تم إجراء هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال ومعتمد ضد فيروس كوفيد-19 وهو ما يحمل مزيدًا من الأخبار المبشرة لقطاع الطيران في الشرق الأوسط،

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في حال بدء توزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.

وقالت: أما على صعيد السفر إلى دول المنطقة فقد كانت الأخبار مبشرة أيضًا، حيث أكد نحو ثلث المواطنين الألمان الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج العام المقبل، وهو شيء إيجابي بطبيعة الحال، إذ تعد ألمانيا واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي.