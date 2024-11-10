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على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني

قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد.

وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد.

وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
08:59 AM

على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني

قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,509

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد.

وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.

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