وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد.

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم.

على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني خالد علي سبق 2020-11-10 توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم. وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد. وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 08:59 AM

على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد





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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد.

وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.