النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إعلان "وكالة ناسا السياحي" ترامب يغرد: أصابهم الجنون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر" إن إعلان وكالة الفضاء ناسا السياحي لا ينبغي أن يتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر؛ وذلك بالنظر إلى الأموال التي تُنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عامًا.

واستطرد الرئيس الأمريكي في تغريدته قائلاً: لقد أصابهم الجنون؛ فنحن سبَّاقون لبلوغ القمر منذ نصف قرن.. ويجب التركيز في أعمال جديرة بخدمة الشعب أفضل من مجرد الصعود.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بعد إعلان "وكالة ناسا السياحي" ترامب يغرد: أصابهم الجنون
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر" إن إعلان وكالة الفضاء ناسا السياحي لا ينبغي أن يتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر؛ وذلك بالنظر إلى الأموال التي تُنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عامًا.

واستطرد الرئيس الأمريكي في تغريدته قائلاً: لقد أصابهم الجنون؛ فنحن سبَّاقون لبلوغ القمر منذ نصف قرن.. ويجب التركيز في أعمال جديرة بخدمة الشعب أفضل من مجرد الصعود.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
08:32 PM

بعد إعلان "وكالة ناسا السياحي" ترامب يغرد: أصابهم الجنون

A A A
خالد خليل - الرياض
8
8,421

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر" إن إعلان وكالة الفضاء ناسا السياحي لا ينبغي أن يتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر؛ وذلك بالنظر إلى الأموال التي تُنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عامًا.

واستطرد الرئيس الأمريكي في تغريدته قائلاً: لقد أصابهم الجنون؛ فنحن سبَّاقون لبلوغ القمر منذ نصف قرن.. ويجب التركيز في أعمال جديرة بخدمة الشعب أفضل من مجرد الصعود.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,231
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,340
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,050

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة