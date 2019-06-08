بعد إعلان "وكالة ناسا السياحي" ترامب يغرد: أصابهم الجنون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر" إن إعلان وكالة الفضاء ناسا السياحي لا ينبغي أن يتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر؛ وذلك بالنظر إلى الأموال التي تُنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عامًا.

واستطرد الرئيس الأمريكي في تغريدته قائلاً: لقد أصابهم الجنون؛ فنحن سبَّاقون لبلوغ القمر منذ نصف قرن.. ويجب التركيز في أعمال جديرة بخدمة الشعب أفضل من مجرد الصعود.