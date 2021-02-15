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"الإسلامية": 9 حالات كورونا تغلق 8 مساجد في هذه المناطق

‬الوزارة أغلقت 70 مسجدًا خلال 8 أيام وجوالاتها مستمرة للمتابعة

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا، اثنان منها بجامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.
وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوة المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر .

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"الإسلامية": 9 حالات كورونا تغلق 8 مساجد في هذه المناطق
سبق

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا، اثنان منها بجامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.
وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوة المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر .

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:09 PM

"الإسلامية": 9 حالات كورونا تغلق 8 مساجد في هذه المناطق

‬الوزارة أغلقت 70 مسجدًا خلال 8 أيام وجوالاتها مستمرة للمتابعة

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عبدالله العنزي - الرياض
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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا، اثنان منها بجامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.
وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوة المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر .

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