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بريطانيا تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا و426 حالة جديدة بالعراق

الفيروس أصاب 57 في الكويت و46 بموريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجَّلت بريطانيا 78,610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس الأربعاء أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,010,286، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,791.

وفي الكويت بلغت الإصابات الجديدة 57 إصابة جديدة، وشفاء 21، دون تسجل وفيات. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971 ، فيما استقرت الوفيات عند 2466.

وسجّل العراق 426 إصابة جديدة بفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2089259 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 24017 حالة, فيما تم تسجيل 573 حالة تعافٍ جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 2057506 حالات.

وسجَّلت موريتانيا 46 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 39924، فيما استقر مجموع الوفيات عند 852 شخصًا.

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بريطانيا تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا و426 حالة جديدة بالعراق
سبق

سجَّلت بريطانيا 78,610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس الأربعاء أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,010,286، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,791.

وفي الكويت بلغت الإصابات الجديدة 57 إصابة جديدة، وشفاء 21، دون تسجل وفيات. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971 ، فيما استقرت الوفيات عند 2466.

وسجّل العراق 426 إصابة جديدة بفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2089259 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 24017 حالة, فيما تم تسجيل 573 حالة تعافٍ جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 2057506 حالات.

وسجَّلت موريتانيا 46 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 39924، فيما استقر مجموع الوفيات عند 852 شخصًا.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:41 AM

بريطانيا تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا و426 حالة جديدة بالعراق

الفيروس أصاب 57 في الكويت و46 بموريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت بريطانيا 78,610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس الأربعاء أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,010,286، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,791.

وفي الكويت بلغت الإصابات الجديدة 57 إصابة جديدة، وشفاء 21، دون تسجل وفيات. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971 ، فيما استقرت الوفيات عند 2466.

وسجّل العراق 426 إصابة جديدة بفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2089259 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 24017 حالة, فيما تم تسجيل 573 حالة تعافٍ جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 2057506 حالات.

وسجَّلت موريتانيا 46 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 39924، فيما استقر مجموع الوفيات عند 852 شخصًا.

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