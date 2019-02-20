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شاهد.. رعب لحظة سقوط مروحية بين رواد شاطئ أمريكي

كشف شريط فيديو مروع عن لحظة تحطم طائرة مروحية، أمس السبت، وسقوطها بين رواد شاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت شرطة ميامي الأمريكية، تحطم مروحية "هليكوبتر" في المحيط، يوم السبت، وتعرض راكبين لإصابات.

ونقل الإسعاف الذي هُرع إلى مكان الحادث، شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت السلطات في ميامي إلى أن وضع الراكبيْن مستقر، وهما حاليًا في مستشفى "جاكسون ميموريال"، حسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبثت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات مروعة للحادث، وظهرت فيه المروحية وهي متوجهة نحو شاطئ ميامي المزدحم، ليسقط في الماء على بعد حوالى مئة ياردة من رمال الشاطئ؛ فيما هرع المصطافون خارجين من الماء خوفًا.

وأثار سقوط المروحية ذعر الذين كانوا يستمتعون بالسباحة وأشعة الشمس في الموقع؛ حيث علق كثيرون منهم على الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين التجربة التي مروا بها.

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق منطقة الحادث؛ لافتة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفيدرالية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

من جانبها قالت هيئة الطيران الفيدرالية: إن المروحية التي سقطت في المياه من طراز "روبنسون آر 44"؛ مشيرة إلى أن الحادث وقع في "ظروف مجهولة حتى الآن".

طائرة مروحية ولاية فلوريدا

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شاهد.. رعب لحظة سقوط مروحية بين رواد شاطئ أمريكي
سبق

كشف شريط فيديو مروع عن لحظة تحطم طائرة مروحية، أمس السبت، وسقوطها بين رواد شاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت شرطة ميامي الأمريكية، تحطم مروحية "هليكوبتر" في المحيط، يوم السبت، وتعرض راكبين لإصابات.

ونقل الإسعاف الذي هُرع إلى مكان الحادث، شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت السلطات في ميامي إلى أن وضع الراكبيْن مستقر، وهما حاليًا في مستشفى "جاكسون ميموريال"، حسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبثت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات مروعة للحادث، وظهرت فيه المروحية وهي متوجهة نحو شاطئ ميامي المزدحم، ليسقط في الماء على بعد حوالى مئة ياردة من رمال الشاطئ؛ فيما هرع المصطافون خارجين من الماء خوفًا.

وأثار سقوط المروحية ذعر الذين كانوا يستمتعون بالسباحة وأشعة الشمس في الموقع؛ حيث علق كثيرون منهم على الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين التجربة التي مروا بها.

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق منطقة الحادث؛ لافتة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفيدرالية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

من جانبها قالت هيئة الطيران الفيدرالية: إن المروحية التي سقطت في المياه من طراز "روبنسون آر 44"؛ مشيرة إلى أن الحادث وقع في "ظروف مجهولة حتى الآن".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:34 AM

شاهد.. رعب لحظة سقوط مروحية بين رواد شاطئ أمريكي

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
6,241

كشف شريط فيديو مروع عن لحظة تحطم طائرة مروحية، أمس السبت، وسقوطها بين رواد شاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت شرطة ميامي الأمريكية، تحطم مروحية "هليكوبتر" في المحيط، يوم السبت، وتعرض راكبين لإصابات.

ونقل الإسعاف الذي هُرع إلى مكان الحادث، شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشارت السلطات في ميامي إلى أن وضع الراكبيْن مستقر، وهما حاليًا في مستشفى "جاكسون ميموريال"، حسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبثت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات مروعة للحادث، وظهرت فيه المروحية وهي متوجهة نحو شاطئ ميامي المزدحم، ليسقط في الماء على بعد حوالى مئة ياردة من رمال الشاطئ؛ فيما هرع المصطافون خارجين من الماء خوفًا.

وأثار سقوط المروحية ذعر الذين كانوا يستمتعون بالسباحة وأشعة الشمس في الموقع؛ حيث علق كثيرون منهم على الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين التجربة التي مروا بها.

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق منطقة الحادث؛ لافتة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفيدرالية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

من جانبها قالت هيئة الطيران الفيدرالية: إن المروحية التي سقطت في المياه من طراز "روبنسون آر 44"؛ مشيرة إلى أن الحادث وقع في "ظروف مجهولة حتى الآن".

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