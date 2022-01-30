حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة.

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكويتي العلاقات الأخوية بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-30 الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت. وجرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 11:51 AM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكويتي العلاقات الأخوية بين البلدين بَحَثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها





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الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.