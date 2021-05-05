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السديس يُشيد بجهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن: خير مَن يمثل الوطن

قال: هم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هؤلاء المتطوعين هم خير من يمثل هذا الوطن، وهم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية، وهذا ليس بمستغرب من أبناء هذه البلاد المباركة الذين جعلوا أمام أعينهم خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم.

وبيّن الرئيس العام أن جهود المتطوعين في المسجد الحرام، لها أثر ملموس في تجويد الخدمات وتحسينها؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزل لهم العطاء إنه سميع مجيب.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يُشيد بجهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن: خير مَن يمثل الوطن
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هؤلاء المتطوعين هم خير من يمثل هذا الوطن، وهم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية، وهذا ليس بمستغرب من أبناء هذه البلاد المباركة الذين جعلوا أمام أعينهم خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم.

وبيّن الرئيس العام أن جهود المتطوعين في المسجد الحرام، لها أثر ملموس في تجويد الخدمات وتحسينها؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزل لهم العطاء إنه سميع مجيب.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
09:00 PM

السديس يُشيد بجهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن: خير مَن يمثل الوطن

قال: هم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هؤلاء المتطوعين هم خير من يمثل هذا الوطن، وهم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية، وهذا ليس بمستغرب من أبناء هذه البلاد المباركة الذين جعلوا أمام أعينهم خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم.

وبيّن الرئيس العام أن جهود المتطوعين في المسجد الحرام، لها أثر ملموس في تجويد الخدمات وتحسينها؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزل لهم العطاء إنه سميع مجيب.

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