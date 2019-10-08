النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الضمان الصحي: وثيقة التأمين على السائحين تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي

100 ألف ريال حد المنفعة الأقصى

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل له التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة (100) مائة ألف ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وما يتطلبه استكمال العلاج، وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال، وإعادة رفاة المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال، وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.

وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمّن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمّن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة، فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل، وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

ودعا "المعارك" جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كل الاستفسارات، وتقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم ‪920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: ‪2021300/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل "تويتر" - "فيس بوك" - "لنكد إن" @cchiksa وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي

مجلس الضمان الصحي التعاوني وثيقة التأمين التأمين علاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الضمان الصحي: وثيقة التأمين على السائحين تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي
سبق

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل له التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة (100) مائة ألف ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وما يتطلبه استكمال العلاج، وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال، وإعادة رفاة المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال، وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.

وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمّن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمّن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة، فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل، وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

ودعا "المعارك" جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كل الاستفسارات، وتقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم ‪920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: ‪2021300/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل "تويتر" - "فيس بوك" - "لنكد إن" @cchiksa وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:21 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:59 PM

الضمان الصحي: وثيقة التأمين على السائحين تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي

100 ألف ريال حد المنفعة الأقصى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
499

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل له التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة (100) مائة ألف ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وما يتطلبه استكمال العلاج، وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال، وإعادة رفاة المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال، وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.

وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمّن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمّن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة، فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل، وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

ودعا "المعارك" جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كل الاستفسارات، وتقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم ‪920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: ‪2021300/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل "تويتر" - "فيس بوك" - "لنكد إن" @cchiksa وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,328

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة