النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شركة التنمية الغذائية" ترعى مهرجان ولي العهد للهجن

لتحقيق "رؤية المملكة"

شهد مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للهجن في نسخته الثالثة حضور شركة التنمية الغذائية، بوصفها أحد الرعاة لذلك المهرجان العالمي في المملكة؛ وذلك لدعم هذا الموروث الوطني العريق، والمرتبط بالثقافة المحلية والهوية الوطنية.

‏‎ولأهمية المهرجان، وما يحمله من أهداف سامية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتعزيز الهوية الوطنية السعودية، حضر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عمرو بن عبدالله الدباغ، في مشاركة شركة التنمية الغذائية، التي أُدرجت مؤخرًا بسوق الأسهم السعودية، بوصفها أحد رعاة المهرجان؛ للمشاركة بتحقيق الرؤية من خلال القطاع الخاص، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحفاظ على هذا الموروث الوطني، وتقديم خبرات الشركة كافة في هذا المجال، ولتعريف الجمهور بأنشطة إحدى الشركات التابعة لها (شركة تلال الصحراء) الموجودة بالسوق السعودي، والمتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والأدوية واللقاحات الحيوانية والمكملات الغذائية للجِمال والخيول وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها.

وتعد الشركة الوكيل الحصري لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالخدمات والمنتجات البيطرية.

كما شهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سُجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان؛ إذ شاركت 14,843 مطية في منافسات المهرجان، بينها 7,870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6,973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شركة التنمية الغذائية" ترعى مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

شهد مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للهجن في نسخته الثالثة حضور شركة التنمية الغذائية، بوصفها أحد الرعاة لذلك المهرجان العالمي في المملكة؛ وذلك لدعم هذا الموروث الوطني العريق، والمرتبط بالثقافة المحلية والهوية الوطنية.

‏‎ولأهمية المهرجان، وما يحمله من أهداف سامية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتعزيز الهوية الوطنية السعودية، حضر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عمرو بن عبدالله الدباغ، في مشاركة شركة التنمية الغذائية، التي أُدرجت مؤخرًا بسوق الأسهم السعودية، بوصفها أحد رعاة المهرجان؛ للمشاركة بتحقيق الرؤية من خلال القطاع الخاص، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحفاظ على هذا الموروث الوطني، وتقديم خبرات الشركة كافة في هذا المجال، ولتعريف الجمهور بأنشطة إحدى الشركات التابعة لها (شركة تلال الصحراء) الموجودة بالسوق السعودي، والمتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والأدوية واللقاحات الحيوانية والمكملات الغذائية للجِمال والخيول وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها.

وتعد الشركة الوكيل الحصري لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالخدمات والمنتجات البيطرية.

كما شهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سُجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان؛ إذ شاركت 14,843 مطية في منافسات المهرجان، بينها 7,870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6,973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
08:08 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:31 AM

"شركة التنمية الغذائية" ترعى مهرجان ولي العهد للهجن

لتحقيق "رؤية المملكة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
889

شهد مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للهجن في نسخته الثالثة حضور شركة التنمية الغذائية، بوصفها أحد الرعاة لذلك المهرجان العالمي في المملكة؛ وذلك لدعم هذا الموروث الوطني العريق، والمرتبط بالثقافة المحلية والهوية الوطنية.

‏‎ولأهمية المهرجان، وما يحمله من أهداف سامية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتعزيز الهوية الوطنية السعودية، حضر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عمرو بن عبدالله الدباغ، في مشاركة شركة التنمية الغذائية، التي أُدرجت مؤخرًا بسوق الأسهم السعودية، بوصفها أحد رعاة المهرجان؛ للمشاركة بتحقيق الرؤية من خلال القطاع الخاص، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحفاظ على هذا الموروث الوطني، وتقديم خبرات الشركة كافة في هذا المجال، ولتعريف الجمهور بأنشطة إحدى الشركات التابعة لها (شركة تلال الصحراء) الموجودة بالسوق السعودي، والمتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والأدوية واللقاحات الحيوانية والمكملات الغذائية للجِمال والخيول وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها.

وتعد الشركة الوكيل الحصري لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالخدمات والمنتجات البيطرية.

كما شهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سُجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان؛ إذ شاركت 14,843 مطية في منافسات المهرجان، بينها 7,870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6,973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة