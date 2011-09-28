"التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020

بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".