النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020

بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".

وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:31 PM

"التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020

بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
201

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,905

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة