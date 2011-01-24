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الفارس الشربتلي يُتوَّج بالجائزة الكبرى في بطولة خشم الحصان

تُوِّج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بالجائزة الكبرى لبطولة خشم الحصان لقفز الحواجز التي اختُتمت أمس في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من نخبة فرسان السعودية، إضافة لمشاركات دولية وخليجية في نهائي البطولة.

وتوَّج رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز، الدكتور عبدالرحمن الجريسي، الفائزين بالمراكز الأولى، وحل ثانيًا الفارس علي المقعدي، وثالثًا عبدالله الشربتلي، ورابعًا ناصر الشواف، وخامسًا الفارس بدر الفرد.

وتمكَّن الفارس عبدالله الشربتلي من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات الجائزة المتوسطة، ونال المركز الثالث الفارس خالد المبطي، والرابع الفارس علي المقعدي، والخامس الفارس ناصر البقمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفارس الشربتلي يُتوَّج بالجائزة الكبرى في بطولة خشم الحصان
سبق

تُوِّج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بالجائزة الكبرى لبطولة خشم الحصان لقفز الحواجز التي اختُتمت أمس في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من نخبة فرسان السعودية، إضافة لمشاركات دولية وخليجية في نهائي البطولة.

وتوَّج رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز، الدكتور عبدالرحمن الجريسي، الفائزين بالمراكز الأولى، وحل ثانيًا الفارس علي المقعدي، وثالثًا عبدالله الشربتلي، ورابعًا ناصر الشواف، وخامسًا الفارس بدر الفرد.

وتمكَّن الفارس عبدالله الشربتلي من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات الجائزة المتوسطة، ونال المركز الثالث الفارس خالد المبطي، والرابع الفارس علي المقعدي، والخامس الفارس ناصر البقمي.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:35 AM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:53 AM

الفارس الشربتلي يُتوَّج بالجائزة الكبرى في بطولة خشم الحصان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُوِّج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بالجائزة الكبرى لبطولة خشم الحصان لقفز الحواجز التي اختُتمت أمس في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من نخبة فرسان السعودية، إضافة لمشاركات دولية وخليجية في نهائي البطولة.

وتوَّج رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز، الدكتور عبدالرحمن الجريسي، الفائزين بالمراكز الأولى، وحل ثانيًا الفارس علي المقعدي، وثالثًا عبدالله الشربتلي، ورابعًا ناصر الشواف، وخامسًا الفارس بدر الفرد.

وتمكَّن الفارس عبدالله الشربتلي من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات الجائزة المتوسطة، ونال المركز الثالث الفارس خالد المبطي، والرابع الفارس علي المقعدي، والخامس الفارس ناصر البقمي.

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