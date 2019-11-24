النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ساعات من تسلُّمها المنصب.. استقالة أول رئيسة وزراء للسويد

فشلت في تمرير مشروع الميزانية

قدَّمت ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد المنتخبة، استقالتها اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قِبل البرلمان؛ وذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية، وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي.

وقالت "أندرسون" من الحزب الاجتماعي الديمقراطي للصحفيين: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها، ولا أريد أن أرأس حكومة مطعونًا في شرعيتها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعربت عن أملها بأن تُنتخب مجددًا في وقت لاحق.

وانتُخبت "أندرسون" في وقت سابق بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا، وامتناع 57 نائبًا عن التصويت. وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد ساعات من تسلُّمها المنصب.. استقالة أول رئيسة وزراء للسويد
سبق

قدَّمت ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد المنتخبة، استقالتها اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قِبل البرلمان؛ وذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية، وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي.

وقالت "أندرسون" من الحزب الاجتماعي الديمقراطي للصحفيين: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها، ولا أريد أن أرأس حكومة مطعونًا في شرعيتها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعربت عن أملها بأن تُنتخب مجددًا في وقت لاحق.

وانتُخبت "أندرسون" في وقت سابق بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا، وامتناع 57 نائبًا عن التصويت. وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:17 PM

بعد ساعات من تسلُّمها المنصب.. استقالة أول رئيسة وزراء للسويد

فشلت في تمرير مشروع الميزانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
2,288

قدَّمت ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد المنتخبة، استقالتها اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قِبل البرلمان؛ وذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية، وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي.

وقالت "أندرسون" من الحزب الاجتماعي الديمقراطي للصحفيين: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها، ولا أريد أن أرأس حكومة مطعونًا في شرعيتها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعربت عن أملها بأن تُنتخب مجددًا في وقت لاحق.

وانتُخبت "أندرسون" في وقت سابق بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا، وامتناع 57 نائبًا عن التصويت. وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة