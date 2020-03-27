"السديس" يوافق على التناوب اليومي بين أئمة ومؤذني المسجد الحرام

لتوفير الجهد والتقليل من تردُّد الدخول والخروج يوميًّا ذهابًا وإيابًا

أبدى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، موافقته على مقترح التناوب اليومي بين أصحاب المعالي والفضيلة أئمة ومؤذني المسجد الحرام؛ وذلك تناغمًا مع الإجراءات الاحترازية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة للمواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، تتوافق فكرة المقترح مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ تتضمن خفض الوجود اليومي للأئمة والمؤذنين عن طريق تطبيق التناوب اليومي بينهم؛ إذ يتولى المهمة إمام واحد ومؤذنان كحد أعلى يوميًّا لأداء الفروض كافة، ورفع الأذان؛ وهو ما يوفر الجهد، ويقلل من تردد الدخول والخروج يوميًّا ذهابًا وإيابًا، ويضمن اتخاذ السبل الوقائية التي تضمن سلامتهم.

يُذكر أن مقترح الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين لقي استحسانًا كبيرًا وارتياحًا تامًّا من أصحاب المعالي والفضيلة الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام، الذين أكدوا إسهامه بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت، وتكامل حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبِّقها الرئاسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية من أجل حماية القاصدين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.