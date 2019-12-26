إسلام آباد.. عمران خان يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، بمكتبه في إسلام آباد اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس الوزراء الباكستاني.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية قد التقى في وقت سابق اليوم نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية الباكستانية، جرى خلاله بحث قطاع واسع من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.