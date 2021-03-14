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"تعليم سراة عبيدة" ينفّذ درسًا تطبيقيًّا لدعم مهارات الفهم القرائي

عن بُعد.. واستهدفت معلمي الصف السادس الابتدائي

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "قسم العلوم" درسًا تطبيقيًّا عن بُعد للصف السادس الابتدائي؛ وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم في تنفيذ عدد من الدروس التطبيقية في مختلف التخصصات لدعم تضمين مهارات الفهم القرائي، بحضور مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ومساعده للشؤون التعليمية ورئيس قسم العلوم بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم، وعدد من المعلمين والمعلمات من جميع مناطق ومحافظات السعودية.

وفي التفاصيل، قدّم الدرس التطبيقي المعلم علوان بن صالح الشهري من مدرسة قيس بن عاصم، واستخدم استراتيجية الفهم القرائي في أحد الدروس في مادة العلوم، وذلك بحضور رئيس قسم العلوم بالوزارة، ومشرفي ومشرفات العموم، ورؤساء الأقسام، وعدد من المعلمين والمعلمات من مختلف المدارس بمناطق ومحافظات السعودية.

فيما رحّب مدير التعليم بالمشاركين من وزارة التعليم وجميع المناطق والمحافظات، معبرًا عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تخدم العملية التعليمية، وتسهم في نشر الممارسات والتجارب المتميزة بما يحقق الأهداف المنشودة؛ لتكون نواتج التعلم أولاً. مشيدًا بما قدمه المعلم علوان الشهري من جهد متميز في تقديم الدرس، وتضمينه مهارات الفهم القرائي.

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"تعليم سراة عبيدة" ينفّذ درسًا تطبيقيًّا لدعم مهارات الفهم القرائي
سبق

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "قسم العلوم" درسًا تطبيقيًّا عن بُعد للصف السادس الابتدائي؛ وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم في تنفيذ عدد من الدروس التطبيقية في مختلف التخصصات لدعم تضمين مهارات الفهم القرائي، بحضور مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ومساعده للشؤون التعليمية ورئيس قسم العلوم بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم، وعدد من المعلمين والمعلمات من جميع مناطق ومحافظات السعودية.

وفي التفاصيل، قدّم الدرس التطبيقي المعلم علوان بن صالح الشهري من مدرسة قيس بن عاصم، واستخدم استراتيجية الفهم القرائي في أحد الدروس في مادة العلوم، وذلك بحضور رئيس قسم العلوم بالوزارة، ومشرفي ومشرفات العموم، ورؤساء الأقسام، وعدد من المعلمين والمعلمات من مختلف المدارس بمناطق ومحافظات السعودية.

فيما رحّب مدير التعليم بالمشاركين من وزارة التعليم وجميع المناطق والمحافظات، معبرًا عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تخدم العملية التعليمية، وتسهم في نشر الممارسات والتجارب المتميزة بما يحقق الأهداف المنشودة؛ لتكون نواتج التعلم أولاً. مشيدًا بما قدمه المعلم علوان الشهري من جهد متميز في تقديم الدرس، وتضمينه مهارات الفهم القرائي.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:56 PM

"تعليم سراة عبيدة" ينفّذ درسًا تطبيقيًّا لدعم مهارات الفهم القرائي

عن بُعد.. واستهدفت معلمي الصف السادس الابتدائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
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نفّذت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "قسم العلوم" درسًا تطبيقيًّا عن بُعد للصف السادس الابتدائي؛ وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم في تنفيذ عدد من الدروس التطبيقية في مختلف التخصصات لدعم تضمين مهارات الفهم القرائي، بحضور مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ومساعده للشؤون التعليمية ورئيس قسم العلوم بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم، وعدد من المعلمين والمعلمات من جميع مناطق ومحافظات السعودية.

وفي التفاصيل، قدّم الدرس التطبيقي المعلم علوان بن صالح الشهري من مدرسة قيس بن عاصم، واستخدم استراتيجية الفهم القرائي في أحد الدروس في مادة العلوم، وذلك بحضور رئيس قسم العلوم بالوزارة، ومشرفي ومشرفات العموم، ورؤساء الأقسام، وعدد من المعلمين والمعلمات من مختلف المدارس بمناطق ومحافظات السعودية.

فيما رحّب مدير التعليم بالمشاركين من وزارة التعليم وجميع المناطق والمحافظات، معبرًا عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تخدم العملية التعليمية، وتسهم في نشر الممارسات والتجارب المتميزة بما يحقق الأهداف المنشودة؛ لتكون نواتج التعلم أولاً. مشيدًا بما قدمه المعلم علوان الشهري من جهد متميز في تقديم الدرس، وتضمينه مهارات الفهم القرائي.

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