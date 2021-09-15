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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم لقاء تعريفيًّا للمستجدات

يتضمن عدة محاور للتعريف بأنظمة الجامعة ونبذة عن كلية الإعلام

دلع السدر : أعلنت وحدة الإرشاد الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وتحديدًا كلية الإعلام والاتصال، عن إقامة لقاء تعريفي للمستجدات بحضور سمو عميد الكلية الدكتور سعد بن سعود آل سعود والمرشد الأكاديمي.

ويتضمن اللقاء عدة محاور ستكون تعريفًا بأنظمة وقوانين الجامعة، ونبذة عن أقسام الكلية؛ علمًا بأنه سوف يُعقد يوم الخميس الموافق 9/ 2/ ١٤٤٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا؛ وذلك عبر منصة زوم.

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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم لقاء تعريفيًّا للمستجدات
سبق

دلع السدر : أعلنت وحدة الإرشاد الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وتحديدًا كلية الإعلام والاتصال، عن إقامة لقاء تعريفي للمستجدات بحضور سمو عميد الكلية الدكتور سعد بن سعود آل سعود والمرشد الأكاديمي.

ويتضمن اللقاء عدة محاور ستكون تعريفًا بأنظمة وقوانين الجامعة، ونبذة عن أقسام الكلية؛ علمًا بأنه سوف يُعقد يوم الخميس الموافق 9/ 2/ ١٤٤٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا؛ وذلك عبر منصة زوم.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
10:00 AM

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم لقاء تعريفيًّا للمستجدات

يتضمن عدة محاور للتعريف بأنظمة الجامعة ونبذة عن كلية الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دلع السدر : أعلنت وحدة الإرشاد الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وتحديدًا كلية الإعلام والاتصال، عن إقامة لقاء تعريفي للمستجدات بحضور سمو عميد الكلية الدكتور سعد بن سعود آل سعود والمرشد الأكاديمي.

ويتضمن اللقاء عدة محاور ستكون تعريفًا بأنظمة وقوانين الجامعة، ونبذة عن أقسام الكلية؛ علمًا بأنه سوف يُعقد يوم الخميس الموافق 9/ 2/ ١٤٤٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا؛ وذلك عبر منصة زوم.

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