فرصة وأهداف وشكر.."الحقيل" يدشين "منصة التطوع البلدي بمكة"

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الأمناء.. و"القويحص" يوضح الصورة

دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، منصة أصدقاء التطوع البلدي الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة؛ وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الأمناء.



وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن المنصة تهدف إلى تنظيم وتنسيق الأعمال التطوعية بالعاصمة المقدسة، وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى جميع فئات الشباب، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين الراغبين في الالتحاق بالمبادرات التطوعية بالتسجيل في المنصة من خلال بوابة الأمانة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال.



وقدم "القويحص" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاهتمامه بتفعيل منظومة العمل التطوعي في القطاع البلدي وتعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية بالمملكة وتنميتها.