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تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى "المخابرات العامة"

بمرسوم دستوري أصدره "البرهان"

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .


وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

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تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى "المخابرات العامة"
سبق

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .


وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:22 AM

تعديل اسم جهاز الأمن السوداني إلى "المخابرات العامة"

بمرسوم دستوري أصدره "البرهان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 .


وأوضح المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

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