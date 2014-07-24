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المسند : "تروية" مستمرة في يومها الـ 11 وهنا خريطة هطولاتها

تمتد إلى أجزاءٍ من الربع_الخالي إضافة إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)،ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية "تروية" في يومها الـ11.

وقال: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد إلى ناحية #نجران وأجزاءٍ من #الربع_الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و #عُمان.

وتابع: متوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

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المسند : "تروية" مستمرة في يومها الـ 11 وهنا خريطة هطولاتها
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)،ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية "تروية" في يومها الـ11.

وقال: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد إلى ناحية #نجران وأجزاءٍ من #الربع_الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و #عُمان.

وتابع: متوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:38 AM

المسند : "تروية" مستمرة في يومها الـ 11 وهنا خريطة هطولاتها

تمتد إلى أجزاءٍ من الربع_الخالي إضافة إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)،ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية "تروية" في يومها الـ11.

وقال: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد إلى ناحية #نجران وأجزاءٍ من #الربع_الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و #عُمان.

وتابع: متوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

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