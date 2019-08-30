الأرصاد تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على نجران

"المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات اللازمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

ويشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، وبدر الجنوب، وشرورة، وخباش، ويدمة)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.