عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "جوجل"

الشركة الأمريكية أقرّت به: نعمل حالياً على معالجته

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معاناة أحد أبرز منتجات "جوجل" الأمريكية من عيب تقني خطير.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مساعد جوجل الصوتي الذكي لا يعمل على كل أنظمة التشغيل القابلة للارتداء الخاصة بشركة "جوجل" التي يطلق عليها "وير أو إس".

ولفت التقرير إلى أن كلمة "هاي جوجل" التي من المفترض أن تفعّل المساعد الصوتي الذكي، لا تستجيب مع كل أنظمة التشغيل للأجهزة القابلة للارتداء.

من جانبها، أقرّت شركة "جوجل" الأمريكية بذلك العيب التقني، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً على معالجة هذه المشكلات، وتحسين التجربة العامة لأنظمة التشغيل التابعة لها.

وكان يعمل مساعد جوجل الصوتي الذكي بمجرد الضغط بصورة مطولة على الساعة الذكية، ولكن مع وجود ذلك العيب، لا يستجيب مساعد جوجل بالضغطة المطولة.