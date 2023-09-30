النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم شقراء" تنتقد الأخطاء الإملائية المتكررة في خطابات منسوبيها وتجاوز الصلاحيات

7 ملاحظات أبرزها ضعف تقدير القيمة الوظيفية وإهمال التأشير على المراسلات الكتابية

وجهت إدارة التعليم بشقراء تعميماً لجميع الأقسام والوحدات تؤكد فيها رصدها لعدد من الملاحظات رغم التنبيه على الالتزام بدليل المراسلات الكتابية قبل شهر تقريباً ، مبينة أن أهم تلك الملاحظات وجود أخطاء واضحة ومتكررة في الإملاء والصياغة للخطابات، وتجاوز بعض الجهات للصلاحيات في المخاطبات وعدم تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام، إضافة إلى عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصورة مما يصدر عن بعض الجهات.

وجاء في التعميم الذي وجهه مدير التعليم لمساعديه ورؤساء الأقسام والإدارات والوحدات " إشارة إلى تعميمنا بشأن الالتزام بالعمل وفقاً لدليل المراسلات الكتابية في جميع مخاطبات الإدارة، وبناء على ما تم ملاحظته لدى بعض الجهات والذي تمثل في الآتي: أولاً عدم الالتزام بما ورد في الدليل خصوصاً فيما يتعلق بنماذج المخاطبات ( تعاميم، خطاب، قرارات) من حيث المكونات الأساسية، الخطوط، الهوامش.

ثانياً : وجود أخطاء واضحة ومتكررة على مستوى الصياغة والإملاء. ثالثاً: عدم وجود تأشيرة المسؤول الأول في الجهة المصدرة للتعميم أو الخطاب أو القرار. رابعاً : التأشير بالتوقيع وليس بالاسم، والتعليمات تنص على أن تكون التأشيرات بالاسم.


وأضافت: خامساً: ضعف تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام أو الرئيس المباشر، في حين أن التأشير على الخطاب أو التعميم أو القرار يعني الاطلاع، والموافقة، والإقرار نظامية المحتوى، وصحة المضمون، وسلامة الصياغة.

سادساً: مخاطبة أفراد أو جهات أو مدارس لا تقع ضمن الارتباط الوظيفي أو صلاحيات الجهة، سابعاً: مخاطبة أو توجيه لجهات لا تخاطب أو توجه إلا من قبل صاحب الصلاحية فقط، ثامناً: عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصور مما يصدر عن بعض الجهات.

وأشارت الإدارة أن هذه الملاحظات تم رصدها رغم أنها عممت بشأن ضرورة الالتزام بدليل المراسلات الكتابية في جميع المخاطبات قبل أقل من شهر، مبينة أنها تأمل من الجميع مراعاة الملاحظات، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم شقراء" تنتقد الأخطاء الإملائية المتكررة في خطابات منسوبيها وتجاوز الصلاحيات
سبق

وجهت إدارة التعليم بشقراء تعميماً لجميع الأقسام والوحدات تؤكد فيها رصدها لعدد من الملاحظات رغم التنبيه على الالتزام بدليل المراسلات الكتابية قبل شهر تقريباً ، مبينة أن أهم تلك الملاحظات وجود أخطاء واضحة ومتكررة في الإملاء والصياغة للخطابات، وتجاوز بعض الجهات للصلاحيات في المخاطبات وعدم تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام، إضافة إلى عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصورة مما يصدر عن بعض الجهات.

وجاء في التعميم الذي وجهه مدير التعليم لمساعديه ورؤساء الأقسام والإدارات والوحدات " إشارة إلى تعميمنا بشأن الالتزام بالعمل وفقاً لدليل المراسلات الكتابية في جميع مخاطبات الإدارة، وبناء على ما تم ملاحظته لدى بعض الجهات والذي تمثل في الآتي: أولاً عدم الالتزام بما ورد في الدليل خصوصاً فيما يتعلق بنماذج المخاطبات ( تعاميم، خطاب، قرارات) من حيث المكونات الأساسية، الخطوط، الهوامش.

ثانياً : وجود أخطاء واضحة ومتكررة على مستوى الصياغة والإملاء. ثالثاً: عدم وجود تأشيرة المسؤول الأول في الجهة المصدرة للتعميم أو الخطاب أو القرار. رابعاً : التأشير بالتوقيع وليس بالاسم، والتعليمات تنص على أن تكون التأشيرات بالاسم.


وأضافت: خامساً: ضعف تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام أو الرئيس المباشر، في حين أن التأشير على الخطاب أو التعميم أو القرار يعني الاطلاع، والموافقة، والإقرار نظامية المحتوى، وصحة المضمون، وسلامة الصياغة.

سادساً: مخاطبة أفراد أو جهات أو مدارس لا تقع ضمن الارتباط الوظيفي أو صلاحيات الجهة، سابعاً: مخاطبة أو توجيه لجهات لا تخاطب أو توجه إلا من قبل صاحب الصلاحية فقط، ثامناً: عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصور مما يصدر عن بعض الجهات.

وأشارت الإدارة أن هذه الملاحظات تم رصدها رغم أنها عممت بشأن ضرورة الالتزام بدليل المراسلات الكتابية في جميع المخاطبات قبل أقل من شهر، مبينة أنها تأمل من الجميع مراعاة الملاحظات، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:55 AM

"تعليم شقراء" تنتقد الأخطاء الإملائية المتكررة في خطابات منسوبيها وتجاوز الصلاحيات

7 ملاحظات أبرزها ضعف تقدير القيمة الوظيفية وإهمال التأشير على المراسلات الكتابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
825

وجهت إدارة التعليم بشقراء تعميماً لجميع الأقسام والوحدات تؤكد فيها رصدها لعدد من الملاحظات رغم التنبيه على الالتزام بدليل المراسلات الكتابية قبل شهر تقريباً ، مبينة أن أهم تلك الملاحظات وجود أخطاء واضحة ومتكررة في الإملاء والصياغة للخطابات، وتجاوز بعض الجهات للصلاحيات في المخاطبات وعدم تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام، إضافة إلى عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصورة مما يصدر عن بعض الجهات.

وجاء في التعميم الذي وجهه مدير التعليم لمساعديه ورؤساء الأقسام والإدارات والوحدات " إشارة إلى تعميمنا بشأن الالتزام بالعمل وفقاً لدليل المراسلات الكتابية في جميع مخاطبات الإدارة، وبناء على ما تم ملاحظته لدى بعض الجهات والذي تمثل في الآتي: أولاً عدم الالتزام بما ورد في الدليل خصوصاً فيما يتعلق بنماذج المخاطبات ( تعاميم، خطاب، قرارات) من حيث المكونات الأساسية، الخطوط، الهوامش.

ثانياً : وجود أخطاء واضحة ومتكررة على مستوى الصياغة والإملاء. ثالثاً: عدم وجود تأشيرة المسؤول الأول في الجهة المصدرة للتعميم أو الخطاب أو القرار. رابعاً : التأشير بالتوقيع وليس بالاسم، والتعليمات تنص على أن تكون التأشيرات بالاسم.


وأضافت: خامساً: ضعف تقدير القيمة الوظيفية والنظامية للتأشيرة من قبل بعض رؤساء ورئيسات الأقسام أو الرئيس المباشر، في حين أن التأشير على الخطاب أو التعميم أو القرار يعني الاطلاع، والموافقة، والإقرار نظامية المحتوى، وصحة المضمون، وسلامة الصياغة.

سادساً: مخاطبة أفراد أو جهات أو مدارس لا تقع ضمن الارتباط الوظيفي أو صلاحيات الجهة، سابعاً: مخاطبة أو توجيه لجهات لا تخاطب أو توجه إلا من قبل صاحب الصلاحية فقط، ثامناً: عدم تزويد مكتب مدير التعليم بصور مما يصدر عن بعض الجهات.

وأشارت الإدارة أن هذه الملاحظات تم رصدها رغم أنها عممت بشأن ضرورة الالتزام بدليل المراسلات الكتابية في جميع المخاطبات قبل أقل من شهر، مبينة أنها تأمل من الجميع مراعاة الملاحظات، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة