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وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"

يهدف لرفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.. ورفع مستوى السلامة المرورية

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة "الرياض" بالمناطق الجنوبية "عسير، جازان، الباحة"، وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة، بطريق مختصر، إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية وطولها 28 كم 48%، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 85 كم إلى 40%، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة وطولهما 72 كم؛ 33%.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 37% بطول 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة وطولها 30 كم إلى 7%، ومثلها في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 20% من طولها البالغ 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة التي يصل طولها إلى 45 كم إلى 13%.

جدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عال من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشروعات الطرق بحوالي 10%؛ وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة "الرياض" بالمناطق الجنوبية "عسير، جازان، الباحة"، وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة، بطريق مختصر، إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية وطولها 28 كم 48%، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 85 كم إلى 40%، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة وطولهما 72 كم؛ 33%.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 37% بطول 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة وطولها 30 كم إلى 7%، ومثلها في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 20% من طولها البالغ 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة التي يصل طولها إلى 45 كم إلى 13%.

جدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عال من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشروعات الطرق بحوالي 10%؛ وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:58 PM

وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"

يهدف لرفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.. ورفع مستوى السلامة المرورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الرياض - الرين - بيشة"، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة "الرياض" بالمناطق الجنوبية "عسير، جازان، الباحة"، وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة، بطريق مختصر، إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية وطولها 28 كم 48%، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 85 كم إلى 40%، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة وطولهما 72 كم؛ 33%.

وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 37% بطول 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة وطولها 30 كم إلى 7%، ومثلها في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 20% من طولها البالغ 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة التي يصل طولها إلى 45 كم إلى 13%.

جدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عال من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشروعات الطرق بحوالي 10%؛ وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

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