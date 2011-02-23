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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:08 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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