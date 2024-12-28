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جميلة على ضفاف بحرها.. "غلام" عن "أجواء جدة": تكسوها الغيوم ويبللها المطر

فيما تَوَقّع "الوطني للأرصاد" هطولات رعدية متوسطة وغزيرة على مناطق عدة

قال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الممثل الدائم للمملكة لدى "WMO"، مستشار الإقليم الآسيوي، أيمن سالم غلام: #جدة_اليوم ستكسوها الغيوم وتبللها قطرات المطر.

وأوضح "غلام"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أجواء جدة اليوم جميلة على ضفاف بحرها الأزرق".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي بريدة وحائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تَوَقع تكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، ولم يستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الطائف).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جميلة على ضفاف بحرها.. "غلام" عن "أجواء جدة": تكسوها الغيوم ويبللها المطر
سبق

قال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الممثل الدائم للمملكة لدى "WMO"، مستشار الإقليم الآسيوي، أيمن سالم غلام: #جدة_اليوم ستكسوها الغيوم وتبللها قطرات المطر.

وأوضح "غلام"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أجواء جدة اليوم جميلة على ضفاف بحرها الأزرق".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي بريدة وحائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تَوَقع تكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، ولم يستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الطائف).

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:20 AM

جميلة على ضفاف بحرها.. "غلام" عن "أجواء جدة": تكسوها الغيوم ويبللها المطر

فيما تَوَقّع "الوطني للأرصاد" هطولات رعدية متوسطة وغزيرة على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الممثل الدائم للمملكة لدى "WMO"، مستشار الإقليم الآسيوي، أيمن سالم غلام: #جدة_اليوم ستكسوها الغيوم وتبللها قطرات المطر.

وأوضح "غلام"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أجواء جدة اليوم جميلة على ضفاف بحرها الأزرق".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي بريدة وحائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تَوَقع تكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، ولم يستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الطائف).

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